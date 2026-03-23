2026年3月21日（土）、照葉積水ハウスアリーナ。40日ぶりにホームへと戻ってきたライジングゼファーフクオカでしたが、愛媛オレンジバイキングスの猛攻を前に81-93で敗戦。詰めかけたブースターに勝利を届けることはできませんでした。 一時は逆転に成功する粘りを見せるも、勝負どころでのミスとディフェンスの課題が響いた悔しい一戦を振り返ります。 【試合結果】【福岡】81-93【愛媛】1Q 19