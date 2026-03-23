落ち着きがなく、勝手に行動する子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 落ち着きがなく、勝手に行動する おとなしく座っていてほしいときに立ち上がってフラフラしたり、先生の話を聞く時間に勝手におしゃべりしたり……。指示通りにじっとしていることが、なかなかできません。 例えば、こんな状況 工作の時間、保育者がちぎり絵の説明をしているとき、自分の席を立ってしまったAくん。配られた折り紙を手にしなが