ドル円理論価格1ドル＝160.98円（前日比+1.41円） 割高ゾーン：161.80より上 現値：159.08 割安ゾーン：160.16より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/20159.57 2026/03/19160.41 2026/03/18158.45 2026/03/17158.53 2026/03/16159.13 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動