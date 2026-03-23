韓国HYBEが10%超急落、BTS観客動員数が予想の半分にも届かず 韓国市場で芸能事務所のHYBE（ハイブ）が12%急落、年初来安値をつけている。世界的人気グループ「BTS」のカムバック公演の観客動員数が予想の半分以下で失望売りが広がっている。 ソウル中心部の光化門広場に10万4000人が集まったが、警察は当初26万人が集まると予想していた。 東京時間09:28現在 韓国総合株価指数 5502.06（-279.14-4.83%）