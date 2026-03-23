俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第11回「本圀寺の変」が22日に放送された。物語の緊迫した展開とともに、サプライズゲストの登場が話題を呼んだ。【写真】サプライズ登場！ネットが驚いた”新キャスト”第11回では、畿内を掌握した織田信長（小栗旬）が、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命を下す場面が描かれた。大和を治める武将・松永久秀（