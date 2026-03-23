緊迫するイラン情勢をめぐり、国民民主党は23日、政府に対し、日本関係船舶と船員の安全確保、ホルムズ海峡の安全航行確保に向け、外交的取り組みの強化などを求める提言を申し入れた。国民民主党の玉木代表らが木原官房長官と会談し、提言書を手渡した。提言では、ペルシャ湾や周辺海域で、日本関係船舶59隻が待機を余儀なくされ、日本人船員や外国人船員約1430人が「3週間以上にわたり、武力攻撃、機雷、拿捕などの現実的脅威に