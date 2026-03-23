TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、23日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。杉山真也アナウンサー（42）の欠席を伝えた。【動画】幸せいっぱいの笑顔で…結婚したことを報告する安住紳一郎アナ番組冒頭の「脳シャキクイズ」のコーナー直前、安住アナが「杉山アナウンサーは、今日は取材のためお休みです」と伝えた。