オリックスの山崎颯一郎投手が２３日、自身のインスタグラムで入籍した報告。夫人との２ショット写真を公開した。山崎は「ご報告です！」と記し、「私事ですが先日入籍しました。応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑張ります！引き続き応援よろしくお願いします」とつづった。夫人と浜辺で撮影した２ショットや愛犬も交えた写真など幸せいっぱいの様子