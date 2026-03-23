日本サッカー協会(JFA)は23日、「最高の景色を2026 オフィシャルアンバサダー」のJI BLUEが歌う『景色』がサッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソングとなることを発表した。JI BLUEはグローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、與那城奨さん、西洸人さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、田島将吾さん、高塚大夢さん(高ははしごだか)、後藤威尊さん、川西拓実さん、金城碧海さん、佐野雄大