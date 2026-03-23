ソフトバンクグループが続落。ここ底値圏でのもみ合いが続いていたが、目先筋の投げが観測されるなか、今月９日につけた昨年末株式分割後の安値である３４３６円を意識した軟調展開を強いられている。 中東情勢の緊迫化による原油市況高騰を背景に世界的に長期金利が上昇、前週末の米国株市場ではハイテク株中心に売りがかさみナスダック総合株価指数は２％の下落となった。ソフトバンクＧもこの余波で売り圧力が強い