中外製薬が大幅に３日続落している。同社は２３日寄り前に、ロシュ社が開発中の抗潜在型ミオスタチンスイーピング抗体「ｅｍｕｇｒｏｂａｒｔ（ＧＹＭ３２９）」に関し、脊髄性筋萎縮症及び顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー向けの臨床開発を中止すると発表。これを嫌気した売りがかさんだ。臨床試験において期待された運動機能の改善に結びつかなかったことを踏まえ決定した。安全性への懸念に起因するものではないと