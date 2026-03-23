シェアリングテクノロジーは大幅反発している。１９日の取引終了後に、２６年９月期の連結業績予想について、営業利益を２３億５０００万円から３６億５０００万円（前期比７６．０％増）へ、純利益を１６億円から２５億円（同７６．９％増）へ上方修正したことが好感されている。 同時に日本最大級のフランチャイズ加盟募集メディアである「フランチャイズの窓口」事業をオズビジョン（東京都渋谷区）に譲渡すると発