ジャパンディスプレイがストップ安の水準となる前営業日比３０円安の６５円でウリ気配となっている。高市早苗首相は日本時間２０日、トランプ米大統領との首脳会談に臨んだ。また、日米両政府は戦略的投資に関する共同発表を行い、第２陣のプロジェクトを公表している。Ｊディスプレを巡っては首脳会談に先立ち、対米投融資のもと米国内に先端ディスプレー工場を建設し、同社がこれを運営するプランが浮上していると報じら