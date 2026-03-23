ピアズは大幅反発している。１９日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を２５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．７２％）、または１億円としており、取得期間は３月２３日から９月３０日まで。現状の市場価格及び財務状況などを総合的に勘案し、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を目的に実施する。 出所：MINKABU PRESS