[3.22 エールディビジ第28節 フローニンゲン 3-0 AZ]オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZは敵地でフローニンゲンと対戦し、0-3で敗れた。毎熊は怪我で長期離脱中。市原は待望のトップチームデビューを飾った。市原は0-3で迎えた後半37分に投入された。4バックの右CBで入ると、相手のロングボールに対する空中戦で連続して勝利。さらに40分の右CKではファーサイドからヘディン