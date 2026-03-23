[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]3連戦の最終戦を迎えるにあたり、水戸ホーリーホックの樹森大介監督は、18日の前節・横浜FM戦(○1-0)から先発4選手を入れ替えて、中3日でのアウェー・柏レイソル戦に臨んでいた。横浜FM戦でJ1昇格後初の勝ち点3(90分勝利)を獲得し、敵地に乗り込んできた水戸だったが、前半のうちに2点のリードを許してしまう。「連戦の最後の試合っていうことで、よりアグレッシブに行く