[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]3-0でホームでの今季初勝利を飾った柏レイソル。先制点、複数得点、無失点、勝ち点3はいずれも4試合ぶりのことだ。今大会は苦しい試合が多いなかで、チームで唯一フル出場を続けるDF古賀太陽は、内容としても納得のいく勝利だったと試合を振り返った。「前半は自分たちが望むようなゲーム展開でしたし、後半は押し込まれる時間帯というか、相手にボールを保持される時間帯