23日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前営業日同時刻比38.7％増の891億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.5％増の490億円となっている。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅガソリン上場投資信託 、ＮＥＸＴ原油ブル が新高値。ＮＺＡＭ上場投信米国債７－１０ 、Ｏｎ