春は出会いと別れが交差する季節でもありますね。今週は、この番組で新しい音楽・新しいグループに出会ってください🎵日本最強の男性ボーカルを決定するBS日テレの音楽番組『現役歌王JAPAN』のファイナリスト５人で結成されたボーカルグループ『KaWang』！KaWang（カワン）とは、”歌王”の韓国語読みだそう。『現役歌王JAPAN』とは、韓国で人気の音楽サバイバル番組、その日本版。ジャンルもキャリアも一切不問。歌への情