事故が発生した新名神高速道路下り線の野登トンネル＝20日午前、三重県亀山市（共同通信社ヘリから）う三重県亀山市の新名神高速道路で20日、大型トラックが乗用車に追突するなどして6人が死亡した多重事故で、自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで逮捕された大型トラックの運転手の水谷水都代容疑者（54）＝広島県安芸高田市＝が「（追突の際に）前をよく見ていなかった」と供述していることが23日、捜査関係者への取材で