ドジャースは22日（日本時間23日）、金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）の傘下3A降格を発表。一方で、アレックス・フリーランド内野手（24）が初の開幕ロースター入りを決めた。チームの内野はエドマンがオフに右足首の手術を受けたため、開幕を負傷者リスト（IL）で迎えることが決まっており、二塁が「空き枠」になっていたことから、キム・ヘソンやフリーランドが「開幕二塁」の座を目指し、アピールを続けていた。キム・