タレントの板野友美が、4歳になる長女の教育環境における言語バランスの難しさについて、切実な悩みを吐露した。【映像】板野友美と4歳長女の顔出し2ショット3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、元人気子役の野村佑香が実践する「英語と自主性を重んじる教育方針」に密着。そのVTRを受けたスタジオトークで、MCの近藤千尋、滝沢眞規子、峯岸みなみと共に、板野が自身の家庭での教育事情を明かした。現在4歳の娘を育てる