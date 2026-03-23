プロ野球オープン戦が22日、全日程を終えました。中日は打線が好調で開幕を迎えます。オープン戦最終戦のロッテ戦では2回に辻本倫太郎選手の2ランが飛び出すなど、一挙4得点。4回にも木下拓哉選手やカリステ選手の2者連続二塁打で2点を奪うなど、左腕の小島和哉投手から得点を重ね、6-2と勝利で締めました。チームはオープン戦9勝6敗3分の成績。18試合で77得点、16本塁打を記録し、試合数は各チーム数試合異なりますが、いずれも全