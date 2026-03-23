ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）のエンゼルスとのオープン戦（エンゼル・スタジアム）の試合前練習に参加。フィールド上で入念にキャッチボールを行うとその後はブルペンに入り、捕手を座らせて３５球を投じた。エンゼルスとアナハイムの球場は大谷にとっても慣れ親しんだ古巣。フィールド上でトレーニングをしている最中に、元チームチームメートとなるエンゼルスナインから何度も声をかけられて