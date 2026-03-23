【Warwick Custtom Shop Streamer XL】（東京都ベースなのにエフェクター好き58歳）1706でスペクターNS4の抱き心地の良さにつき投稿させていただいた者です。あの後、反響ありましたよね？分かってくれる人が他にもいて良かったです。さて、NS4を18年程使っていたある日、ふらっと入ったベースショップで目にしたのが、中古のWarwickのStreamer。そう、NS4の角ばった、抱き心地がイマイチなやつです。ただ、指板にLEDが入って