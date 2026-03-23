◇ブンデスリーガ第２７節マインツ２―１フランクフルト（２２日・ＭＥＷＡアレーナ）ドイツ１部リーグは２２日に各地で行われ、日本代表ＭＦ堂安律（２７）が所属するフランクフルトは、アウェーで同ＭＦ佐野海舟（２５）らを擁するマインツに１―２と敗れた。堂安は右インサイドハーフで先発。サイドを主戦場としてきた堂安にとって新ポジションとなるインサイドハーフでの挑戦を、日本代表担当の金川誉記者が「見た」。