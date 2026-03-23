ドジャースは２２日（日本時間２３日）、金慧成内野手（２７）を傘下マイナー３Ａのオクラホマシティーへ降格させたことを発表した。ロバーツ監督は、オープン戦の敵地・エンゼルス戦の試合前に取材に応じ、「この春で最も難しい決断だった。決め手となったのはヘソンに毎日プレーさせて、ダイヤモンドの至る所でプレーする機会を与えることだった。彼はマイナーでショート、センター、セカンドを守ることになるが、ここではそれ