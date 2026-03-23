韓国のボーイズグループの頂点、BTSが、メンバー全員除隊後初のライブ「BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG」を3月21日、韓国・ソウルの光化門広場で開催した。【写真】まさに「BTS復活狂騒曲」 新アルバムは予約だけで400万枚、メキシコでは大統領が声明メンバー揃ってのライブは3年9カ月ぶり。無料観覧エリアは抽選制で2万人、さらに当選しなかった観客を含め、会場周辺には10万人とも26万人とも報じられるARMY（BTSのファン）が