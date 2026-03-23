高市早苗首相が米日首脳会談のために訪れたホワイトハウスで、ジョー・バイデン前米国大統領を嘲弄する写真を見て笑う姿が公開され、論争を呼んでいる。ホワイトハウスは20日（現地時間）、YouTube（ユーチューブ）の公式チャンネルに「日本首相のホワイトハウス訪問を歓迎する」と題した52秒の映像を投稿した。映像によると、高市首相は歴代の米国大統領の写真が掛けられているホワイトハウス内の「大統領名誉の通り」（President