SPA!恒例企画、サウナ愛好家が決める“行ってよかったサウナ”ランキング、「サウナ大賞」。第6回となる今回は、「泊まれるサウナ屋さん 品川サウナ」が見事二連覇を達成した。そこで本誌は、サウナ好きとしても知られるお笑いコンビ・めぞんの原一刻を同施設に招いてインタビュー。昨年、M-1グランプリ決勝に進出した彼が投稿サイトnoteに綴った「M-1はサウナだった」という言葉の真意とは……？※「サウナ大賞」調査対象……「