日本人を狙った特殊詐欺で奪われた巨額のカネが、海外で洗浄され、今度は日本の高級不動産を買う原資として“戻ってくる”――。カンボジアで特殊詐欺組織の摘発が進む中、幹部たちの逃亡先として日本が浮上している。港区の高級マンションや湾岸タワマンに流れ込むマネーの正体を追った。◆人類史上類をみない「大規模詐欺工場」を運営東京・港区北青山に鎮座する、瀟洒な7階建ての低層マンション。重厚なコンクリートを彩る