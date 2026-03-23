長年、日本企業は製品の「質」を高めることを重視してきました。しかし「質」を高めるだけではなく、ビジネスや投資で成功するためには、「量」の観点を見過ごしてはいけないとFIRE投資家の村野博基氏は言います。近著『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則』（扶桑社刊）を上梓した村野氏が考える「誰でもできるからこそ見過ごされがちな投資の視点」とは。◆「質」と「量」どちらが大事？以前、私の知人に1台50万円以上する「プラ