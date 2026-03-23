国際航空運送協会（IATA）は、2050年までに世界の航空旅客需要が2倍以上に拡大するとの見通しを示した。2024年以降、年平均成長率は3.1％で推移し、2050年の有償旅客キロ（RPK）は20.8兆になる見通し。高成長の場合は3.3％、低成長の場合は2.9％の年平均成長率を見込む。長期的な経済成長、人口動態、航空燃料価格などの前提条件により、シナリオを変動させた。中心シナリオの場合、アジア太平洋が3.8％、アフリカが3.6％の年平均