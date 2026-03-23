［J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-A第７節］山形 ０−１ 仙台／３月22日／NDソフトスタジアム山形３月22日に行なわれた山形対仙台の“みちのくダービー”は、序盤から予想外の展開となる。山形のDF城和隼颯が、ディフェンスラインの背後に抜け出した仙台のFW小林心をペナルティエリア近くで倒してしまい、これがDOGSO判定となり、城和は開始２分で一発退場となった。数的有利となった仙台は９分、ロングスロ