不安な気持ちを解消するにはどうしたらいいのか。千葉大学大学院医学研究院教授で精神科医の清水栄司さんは「自分の思考や行動のくせを知ることが大切だ。3つの要素を可視化できれば不安とうまく付き合える」という――。※本稿は、清水栄司『「いつも不安で頭がいっぱい」がなくなる本』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／chachamal※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／c