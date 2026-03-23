「あいつといると疲れる」という女性より、「一緒にいると癒される」という女性のほうが、男性にとって居心地のいい存在なのは当然でしょう。では、どのようなタイプの女性が「癒し系」と見なされているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「毎日でも会いたくなる『癒し系女子』の特徴」をご紹介します。【１】「うん、うん。わかるよー」と頷きながら愚痴を聞いてくれる「つまら