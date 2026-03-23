３月は送別会が多くなるシーズン。自分が送られる側の場合、多くの人にとって送別会は気になる男性に意識してもらう最後のチャンスです。そこで、『スゴレン』男性読者の声をもとに、「送別会で送られる立場のとき、気になる男性に『今後も連絡を取りたい』と思われる振る舞い」を紹介します。【１】送別会中、男性と頻繁に目を合わせる。「何か最後に話したいことでもあるのかなって、すごく気になる」（２０代男性）というように