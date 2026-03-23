ソフトバンクが携帯電話サービスのオンライン手続きにおける本人確認方法に運転免許証などのICチップ読み取りに対応ソフトバンクは9日、同社の公式Webサイトにて案内している「ソフトバンクの改善活動」を更新し、携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」、「LINEMO」のオンラインでの手続きにおいて新規契約や他社から乗り換え（MNP）の本人確認方法に新たに「運転免許証」や「在留カード」、「特別永住者証明書」といっ