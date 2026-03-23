元ＴＢＳアナウンサーでフリーの宇垣美里が「ＮＥＥＤＳｂｙＴ＆ＧＷＥＤＤＩＮＧ」新ブランド発表会でウェディングドレス姿を公開した。２３日に更新された宇垣のマネジャーによるインスタグラムアカウントが肩の部分がパフスリーブとなり、背中が大きくあいたウェディングドレス姿の宇垣のショットがアップされ、「美…！ なドレス姿を目に焼き付けましたｂｙ マネージャー」とつづられた。この投稿にフォロワーか