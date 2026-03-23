幼い子どもは、大人が思う以上に家庭の空気に敏感だと言われています。怒鳴り声や威圧的な態度を日常的に見聞きする環境は、子どもに強い恐怖や不安を与え、情緒や発達に影響を及ぼす可能性があると指摘されています。こども家庭庁の児童虐待防止対策では、子どもに対する言葉による脅しや無視といった行為、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう行為などを「心理的虐待」としています。これらの加害者は必ずしも親とは限