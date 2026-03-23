厚生労働省は、インフルエンザウイルスなどの感染を調べる検査キットについて、精度が不確かな「研究用」の販売に対する規制を強化する。表記してはいけない条件を示した指針を３月中にも公表する。インターネット上で研究用キットが売られており、一般の利用者が精度が高いと誤認し購入する問題を防ぐ狙いがある。厚労省は、精度が確認された検査キットを承認し、薬局などでの一般向けの販売を認めている。一方、精度が確認さ