「オープン戦、エンゼルス−ドジャース」（２２日、アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前に大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）のエンゼルス戦に登板し、開幕５戦目の３１日（同４月１日）・ガーディアンズ戦で今季初めて二刀流出場する予定であることを明かした。指揮官は「完全に固まっているわけではないが」と前置きしつつ「ショウヘイは火曜日に投げる予定なので、開幕５試合目に登板する流れにな