母親の遺品整理をしていた息子の三島健一さん（仮名・55歳）は、仏壇の奥の引き出しから一枚の保険証書を見つけました。そこに書かれていた保険金額は500万円。受取人は、すでに亡くなっている母でした。父に先立たれたあと、母は貯金500万円と年金月15万円で倹約しながら生活を続けていました。「もしこの保険の存在を知っていれば」――。本来は母親の生活の支えになるはずだった「父が残した保険」はなぜ母親の元に届くことなく