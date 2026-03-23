3月23日未明、静岡市葵区の新東名高速道路で、乗用車が中央分離帯に衝突し横転、車両から出火する事故がありました。 23日午前1時45分頃、静岡市葵区新間の新東名高速道路下り線で、現場を通った人から「路肩に普通車が横になってフロントから火が見える」と110番通報がありました。 警察によりますと、乗用車が中央分離帯に衝突して横転し、車両から火が出ましたが、火は約45分後の午前2時半に消し止められました。この事故で、