ECB＝利上げ「ゼロ→3回」に急変 ECB（欧州中央銀行）の金融政策を反映する独2年債利回りは、米国とイスラエルによるイラン攻撃が2月末に始まるまでは、政策金利（中銀預金金利）である2％近辺での推移が続いていた。ところがイラン攻撃開始以降は急上昇となった。原油やガスなどエネルギー価格の高騰を受けてインフレ懸念が再燃したことで、金融引き締めを急ぐとの見方を受けた動きと言えるだろう。 3月19日に行われたECB