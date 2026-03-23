マネー流出は安全資産の代表 米国債や金にも波及 米国・イスラエルとイランとの軍事衝突から3週間が経つ。解決の糸口が見えず、中東のエネルギー生産やホルムズ海峡を通過する海上輸送の混乱が長期化する可能性が高まってきた。 これを背景に、あらゆる資産からマネーが流出している。安全資産の代表である米国債も、利下げ期待の後退もあって売られ、10年物国債の利回りは20日に一時4.39%台と昨年夏以来の高