ドジャースのアレックス・フリーランド内野手（24）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦の試合前にメディア取材に対応。初の開幕ロースター入りを決め、意気込みを語った。球団はこの日、金慧成の3A降格を発表。開幕に向けてアピールを続けていた“ライバル”がマイナー行きとなる一方で、自身はメジャー2年目で初の開幕ロースター入りを決めた。フリーランドは開幕ロースター入りをロバーツ監督から