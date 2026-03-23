2025年1月のホルムズ海峡の衛星画像/Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025/Getty Images/File（CNN）イラン軍は22日、トランプ米大統領がイランの発電所を爆撃するとの威嚇を実行に移した場合、ホルムズ海峡を無期限で閉鎖する用意があると表明した。イラン軍の22日の声明は、電力産業に対するいかなる攻撃にも報復するというイラン政府からの最新の警告となった。トランプ氏は21日、ホルムズ海峡をめぐり