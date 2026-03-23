週明け、けさの東京株式市場で日経平均株価は一時、2600円以上値下がりし5万1000円台を割り込んでいます。アメリカのトランプ大統領が日本時間の22日に、「イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に解放しなければ、イランの発電所を攻撃し、壊滅させる」などとSNSで表明。イランは反発していて、ニューヨーク原油市場では22日は再び一時、1バレル=100ドルを超えました。戦争の長期化や原油高が経済に与える影響が懸念され、リス