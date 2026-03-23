週明けの東京株式市場で、日経平均株価は大幅に続落して始まり、下げ幅は一時2000円を超えた。アメリカがイランに対する軍事攻撃を拡大する可能性が意識され、幅広い銘柄に売り注文が出ている。先週末のアメリカ市場でも、ダウ平均が約5カ月ぶりの安値となっていて、投資家のリスクが回避する姿勢を強めている。